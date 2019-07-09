ИА «Ореанда-Новости» Москва обогнала Нью-Йорк, Лондон и Токио в мировом рейтинге городов по числу общедоступных бесплатных точек Wi-Fi. Об этом говорится в сообщении на сайте московской мэрии.

По информации REGNUM, лидером рейтинга стал Сингапур, где функционируют 20 тыс. точек доступа Wi-Fi. На втором месте расположился Сеул - 8,7 тыс. точек. В российской столице работают 7,3 тыс. точек Wi-Fi.

Бесплатный интернет в столице Москве доступен в парках, метро, на МЦК, на остановках общественного транспорта. Ежедневно точками доступа пользуются более 2,5 млн москвичей.