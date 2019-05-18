Следствие установило, что мужчина нашёл две купюры по пять тысяч рублей и, зная, что они фальшивые, одной из них расплатился в магазине, а другую отдал своему знакомому, не сказав при этом, что деньги поддельные.Суд признал его виновным по статье о хранении в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банкнот.