18.05.2019, 10:55
Москвич получил два года тюрьмы за то, что расплатился в магазине фальшивкой
ИА «Ореанда-Новости». Два года колонии особого режима получил мужчина из Москвы за то, что в магазине заплатил за покупки фальшивой купюрой номиналом в пять тысяч рублей, пишет «Интерфакс».
Следствие установило, что мужчина нашёл две купюры по пять тысяч рублей и, зная, что они фальшивые, одной из них расплатился в магазине, а другую отдал своему знакомому, не сказав при этом, что деньги поддельные.
Суд признал его виновным по статье о хранении в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банкнот.
Следствие установило, что мужчина нашёл две купюры по пять тысяч рублей и, зная, что они фальшивые, одной из них расплатился в магазине, а другую отдал своему знакомому, не сказав при этом, что деньги поддельные.
Суд признал его виновным по статье о хранении в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банкнот.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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