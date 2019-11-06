По словам специалиста, несмотря на то, что температура воздуха немного понизится, она всё равно будет выше климатической на несколько градусов. Позднякова предупреждает, что холод и тепло в ноябре будут чередоваться. В субботу, по её словам, ожидаются небольшие осадки, а воздух будет прогреваться до 12 градусов.По словам эксперта, температура начнёт понижаться во второй декаде ноября. Выпадение снега, заявляет Татьяна Позднякова, пока не ожидается.