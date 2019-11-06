06.11.2019, 13:34
Москвичам рассказали о теплой погоде, которая будет в ближайшее время
ИА «Ореанда-Новости»По словам представительницы московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в конце недели в столицу придёт аномальное тепло. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, несмотря на то, что температура воздуха немного понизится, она всё равно будет выше климатической на несколько градусов. Позднякова предупреждает, что холод и тепло в ноябре будут чередоваться. В субботу, по её словам, ожидаются небольшие осадки, а воздух будет прогреваться до 12 градусов.
По словам эксперта, температура начнёт понижаться во второй декаде ноября. Выпадение снега, заявляет Татьяна Позднякова, пока не ожидается.
По словам специалиста, несмотря на то, что температура воздуха немного понизится, она всё равно будет выше климатической на несколько градусов. Позднякова предупреждает, что холод и тепло в ноябре будут чередоваться. В субботу, по её словам, ожидаются небольшие осадки, а воздух будет прогреваться до 12 градусов.
По словам эксперта, температура начнёт понижаться во второй декаде ноября. Выпадение снега, заявляет Татьяна Позднякова, пока не ожидается.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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