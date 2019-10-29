ИА «Ореанда-Новости». МЧС выпустило предупреждение о гололедице, которая ожидается в столице в ночь на среду, пишет «Интерфакс».



Синоптики заявили, что с вечера 29 октября до 10:00 30 октября местами в Москве ожидается отложение (налипание) мокрого снега на деревьях и проводах. Кроме того, на отдельных участках дорог возможен гололёд.



Ведомство рекомендовало автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных манёвров: обгонов, перестроений и опережений.