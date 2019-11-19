19.11.2019, 12:31
Москвичи избили сотрудника ФСБ
ИА «Ореанда-Новости». В понедельник, 17 ноября, неизвестные жители Москвы избили сотрудника ФСБ, сообщает издательство «Российская газета». Информация в СМИ поступила только сегодня.
Сотрудник спецназначения Федеральной службы безопасности России сейчас находится в больнице в нейрохирургическом отделении с серьёзными травмами головы.
Инцидент произошел в ночь с 16 ноября на 17 ноября. Около 02-00 ночи поступило сообщение в полицию об избиении сотрудника ФСБ в кафе по адресу: улица Пречистенская набережная, дом 15, строение 2. Потерпевший Николай П. пояснил, что драка завязалась в самом кафе. Чтобы не нарушать спокойствие посетителей, конфликтующие вышли на улицу. После чего сотруднику ФСБ нанесли удар по голове, который вывел его из равновесия.
По данному происшествию проводится расследование.
Сотрудник спецназначения Федеральной службы безопасности России сейчас находится в больнице в нейрохирургическом отделении с серьёзными травмами головы.
Инцидент произошел в ночь с 16 ноября на 17 ноября. Около 02-00 ночи поступило сообщение в полицию об избиении сотрудника ФСБ в кафе по адресу: улица Пречистенская набережная, дом 15, строение 2. Потерпевший Николай П. пояснил, что драка завязалась в самом кафе. Чтобы не нарушать спокойствие посетителей, конфликтующие вышли на улицу. После чего сотруднику ФСБ нанесли удар по голове, который вывел его из равновесия.
По данному происшествию проводится расследование.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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