Сотрудник спецназначения Федеральной службы безопасности России сейчас находится в больницес серьёзными травмами головы.Инцидент произошел в ночь с 16 ноября на 17 ноября. Около 02-00 ночи поступило сообщение в полицию об избиении сотрудника ФСБ в кафе по адресу: улица Пречистенская набережная, дом 15, строение 2. Потерпевший Николай П. пояснил, что. Чтобы не нарушать спокойствие посетителей, конфликтующие вышли на улицу. После чего сотруднику ФСБ, который вывел его из равновесия.По данному происшествию проводится расследование.