ИА «Ореанда-Новости». В понедельник, 17 ноября, неизвестные жители Москвы избили сотрудника ФСБ, сообщает издательство «Российская газета». Информация в СМИ поступила только сегодня.

Сотрудник спецназначения Федеральной службы безопасности России сейчас находится в больнице в нейрохирургическом отделении с серьёзными травмами головы.

Инцидент произошел в ночь с 16 ноября на 17 ноября. Около 02-00 ночи поступило сообщение в полицию об избиении сотрудника ФСБ в кафе по адресу: улица Пречистенская набережная, дом 15, строение 2. Потерпевший Николай П. пояснил, что драка завязалась в самом кафе. Чтобы не нарушать спокойствие посетителей, конфликтующие вышли на улицу. После чего сотруднику ФСБ нанесли удар по голове, который вывел его из равновесия.

По данному происшествию проводится расследование.

 