ИА «Ореанда-Новости» Столичные полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая подозревается в краже иконы «Взыскание Младенца». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД.

В правоохранительные органы обратился настоятель одного из храмов в новой Москве, священнослужитель рассказал, что прямо во время богослужения женщина вынесла из церкви икону и скрылась на машине.

Спустя день москвичку задержали, в её доме была обнаружена похищенная икона, которую возвратили в храм. Похитительница находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело о грабеже.