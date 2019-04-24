24.04.2019, 21:42
Москвичка украла из храма икону на глазах у прихожан
ИА «Ореанда-Новости» Столичные полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая подозревается в краже иконы «Взыскание Младенца». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД.
В правоохранительные органы обратился настоятель одного из храмов в новой Москве, священнослужитель рассказал, что прямо во время богослужения женщина вынесла из церкви икону и скрылась на машине.
Спустя день москвичку задержали, в её доме была обнаружена похищенная икона, которую возвратили в храм. Похитительница находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело о грабеже.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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