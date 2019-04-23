Женщины в возрасте 40 и 29 лет осуждены за совершение преступления, предусмотренного пунктом "б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).Отмечается, что мать пыталась продать ребёнка из-за материальных проблем.