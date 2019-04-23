23.04.2019, 18:22
Москвичке дали 3,5 года тюрьмы за продажу своего ребёнка подруге
ИА «Ореанда-Новости». Жительница столицы получила 3,5 года лишения свободы за продажу своего новорождённого ребёнка подруге, сообщает «Интерфакс».
Женщины в возрасте 40 и 29 лет осуждены за совершение преступления, предусмотренного пунктом "б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Отмечается, что мать пыталась продать ребёнка из-за материальных проблем.
Женщины в возрасте 40 и 29 лет осуждены за совершение преступления, предусмотренного пунктом "б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Отмечается, что мать пыталась продать ребёнка из-за материальных проблем.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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