13.01.2020, 14:23
Мужчина на Кубани признался в том, что убил женщину, которая скончалась от перепоя
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники полиции на Кубани занимаются выяснением того, почему мужчина заявил об убийстве женщины, которая скончалась от длительного употребления алкогольных напитков. Об этом рассказал РИА Новости источник, работающий в правоохранительных органах Краснодарского края.
Накануне в Сети было размещено видео, которое, как предполагается, было сделано во время допроса мужчины, который на нем заявил, что задушил в населённом пункте Рисовое, расположенном в Славянском районе, знакомую.
Мужчина сказал, что не помнит, почему он решил убить женщину, а когда пришел в себя, вынес тело из дома, положил его в канаву и покинул место преступления. На другом видео запечатлено, как местные жители выказывают недовольство сотрудниками полиции, которые, по их словам, не стали задерживать мужчину.
Собеседник агентства заявил, что у женщины от длительного употребления алкоголя остановилось сердце. По его словам, подобные случаи смерти в отношении алкоголиков достигают 90 процентов. Он говорит, что заключение специалиста не соответствует тому, о чем рассказал мужчина.
Накануне в Сети было размещено видео, которое, как предполагается, было сделано во время допроса мужчины, который на нем заявил, что задушил в населённом пункте Рисовое, расположенном в Славянском районе, знакомую.
Мужчина сказал, что не помнит, почему он решил убить женщину, а когда пришел в себя, вынес тело из дома, положил его в канаву и покинул место преступления. На другом видео запечатлено, как местные жители выказывают недовольство сотрудниками полиции, которые, по их словам, не стали задерживать мужчину.
Собеседник агентства заявил, что у женщины от длительного употребления алкоголя остановилось сердце. По его словам, подобные случаи смерти в отношении алкоголиков достигают 90 процентов. Он говорит, что заключение специалиста не соответствует тому, о чем рассказал мужчина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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