ИА «Ореанда-Новости». В столичном магазине «Пятёрочка» чуть не стали жертвами огнестрельных ранений три человека, которые попытались разнять драку. Это случилось 11 февраля вечером на востоке Москвы.

В магазине, расположенном по улице Главная, случилась драка. Конфликт затеяли два посетителя. По итогу, один из них достал травматический пистолет и произвёл три выстрела. После этого мужчина выбежал из магазина и скрылся, сообщили в столичном управлении Министерства внутренних дел.

В результате выстрелов пострадали три человека, в том числе женщина. Двоим оказали помощь на месте и отпустили домой, женщину госпитализировали. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, задержан ли стрелявший – не уточняется.

11 февраля подобный инцидент произошёл в Челябинске в центре города – мужчина решил выяснить конфликт с помощью оружия и выстрелил в своего оппонента – местного жителя. Об этом сообщила 11 февраля пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, около часа дня по местному времени (11 часов по московскому) на пульт централизованной охраны поступил звонок из полиции с сообщением о стрельбе в центре города у дома на проспекте Ленина.

Сотрудники частного охранного предприятия сообщили, что между двумя мужчинами возникла ссора, один из них достал «травмат» и подстрелил другого.

Стрелявшим оказался 50-летний ранее судимый местный житель, его задержали выбывшие на место сотрудники Росгвардии. Они передали злоумышленника прибывшей следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали пострадавшего. По данным ресурса Znak.com, пострадавшим оказался местный предприниматель Михаил Гордиевский. Информация не подтверждена.

10 февраля в московском метро (станция «Озёрная») двое людей пострадали в результате конфликта между четырьмя гражданами. Очевидцы рассказывают, что слышали выстрелы. Двое задержаны для разбирательства.