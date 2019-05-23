ИА «Ореанда-Новости» В городе Южно-Сахалинск мужчина при попытке подключить заброшенный дом к линии электропередач получи удар током и обесточил центральную часть города. Об этом сообщает ПАО «Сахалинэнерго».

Инцидент произошёл около 13:00 по местному времени (5:00 мск) 23 мая, уточняется, что мужчина приблизился на недопустимое расстояние к ЛЭП и его ударило током, передаёт «Интерфакс».

В этот момент включилась автоматическая система защиты, ЛЭП была отключена, из-за чего центр города остался обесточен. Пострадавшего госпитализировали с травмами, специалисты работают над восстановлением электроснабжения.