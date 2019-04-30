ИА «Ореанда-Новости» В одном из супермаркетов города Юрга в Кемеровской области посетитель супермаркета начал душить мальчика посреди торгового зала. Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения, при этом никто из свидетелей происшествия на помощь к ребёнку не пришёл.

Инцидент произошёл в супермаркете «Ярче!» 28 апреля. Мужчина подошёл к мальчику, выбиравшему покупки, сзади. Незнакомец закрыл ребёнку рот и нос рукой и начал сдавливать горло. При этом на записи видно странное поведение нападавшего – он улыбался и посмеивался.

Сотрудники магазина вызвали полицию, сейчас СК ведёт проверку инцидента. На данный момент нет информации о задержании злоумышленника.







