ИА «Ореанда-Новости». Суд в Белгороде осудил мужчину за незаконный сбыт наркотиков – он с помощью рогатки переправил марихуану в колонию, пишет «Интерфакс».



Мужчина выстрелом из рогатки перебросил в колонию пакет с 13,8 граммов наркотика. При этом тайник с марихуаной и рогаткой был около забора исправительного учреждения.



Сотрудники колонии задержали мужчину сразу после «выстрела». В итоге он получил 7,5 лет колонии особого режима. При этом следствию не удалось выяснить, кому именно предназначалась «посылка».