29.11.2019, 12:35
Мужчина в Петербурге совершил нападение на врачей скорой помощи
ИА «Ореанда-Новости». В ГУМВД по городу и области сообщают, что полицейскими в Санкт-Петербургее был доставлен напавший на бригаду скорой помощи мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.
В сообщении говорится, что неподалеку от дома 27 по каналу Грибоедова двадцать восьмого ноября мужчина совершил нападение на бригаду скорой помощи. Полицейские оперативно приехали на место происшествия. Ими было установлено, что мужчина 54 лет, будучи пьяным, нанёс 29-летнему работнику медицины телесные повреждения.
В пресс-службе заявляют, что оба мужчины попали в больницу. Позже мужчина, который совершил нападение, был доставлен в отдел полиции.
В сообщении говорится, что неподалеку от дома 27 по каналу Грибоедова двадцать восьмого ноября мужчина совершил нападение на бригаду скорой помощи. Полицейские оперативно приехали на место происшествия. Ими было установлено, что мужчина 54 лет, будучи пьяным, нанёс 29-летнему работнику медицины телесные повреждения.
В пресс-службе заявляют, что оба мужчины попали в больницу. Позже мужчина, который совершил нападение, был доставлен в отдел полиции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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