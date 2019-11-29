В сообщении говорится, что неподалеку от дома 27 по каналу Грибоедова двадцать восьмого ноября мужчина совершил нападение на бригаду скорой помощи. Полицейские оперативно приехали на место происшествия. Ими было установлено, что мужчина 54 лет, будучи пьяным, нанёс 29-летнему работнику медицины телесные повреждения.В пресс-службе заявляют, что оба мужчины попали в больницу. Позже мужчина, который совершил нападение, был доставлен в отдел полиции.