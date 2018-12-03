ИА «Ореанда-Новости». В Подмосковье полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве подруги. По версии следствия, он обезглавил свою сожительницу. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на информацию Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Трагедия произошла 1 декабря. Обезглавленное тело 44-летней женщины нашли в квартире одного из домов на улице Строителей в городе Пересвет. Причём голова убитой была найдена на улице недалеко от дома.

Полиция принялась искать убийцу и в ходе следственных действий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 43-летний сожитель убитой, пишет РЕН ТВ.

По неподтверждённой информации, расправившись с женщиной, злоумышленник отправился к своему соседу за помощью. Но был пойман полицией. Следователями возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Во время допроса подозреваемый мужчина признался в содеянном преступлении. С его слов, он расправился с сожительницей во время ссоры после совместного распития спиртного. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

По данным следствия, подозреваемый сначала убил женщину ножом, а затем обезглавил тело. Как пишет телеканал «360» ссылаясь на Altgazeta.ru, от тела он решил избавиться, начал с головы: с отрезанной головой подозреваемый отправился на улицу, где её и оставил.

Соседи рассказали, что с женщиной они жили несколько лет. По данным газеты «Московский комсомолец», у мужчины было прозвище Веник, он зачастую выпивал, но раньше хулиганства и дебошей не устраивал.





В октябре в Нижегородской области подростки убили пенсионера. Они избили его, в результате чего тот погиб. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Выкса. Так как те допустили избиение 59-летнего мужчины – не приняли необходимых мер за находящимися на профилактическом учете подростками.

По версии следствия, 28 октября двое 14-летних подростков украли из строящегося дома радиаторы и перенесли их в квартиру знакомого мужчины. На следующий день они обнаружили пропажу радиаторов и заподозрили хозяина помещения в воровстве. Подростки избили мужчину, после чего он скончался. Подростков арестовали и посадили под домашний арест.