. В Мурманской области объявили домашний карантин с 12:00 30-го марта для противодействия распространению COVID-19 на территории Заполярья.запрещено выходить из дома более, чем на 100 метров (только при острой необходимости), держать дистанцию в 1,5 м в аптеках и других общественных местах.Также вводят ограничения на въезд в Ковдоре, Мончегорске, Териберке и Ура-Губе.