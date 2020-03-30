30.03.2020, 11:20
Мурманская область с 30 марта переводит всех жителей на самоизоляцию
ИА «Ореанда-Новости». В Мурманской области объявили домашний карантин с 12:00 30-го марта для противодействия распространению COVID-19 на территории Заполярья.
Принятые меры такие же, как и в столице: запрещено выходить из дома более, чем на 100 метров (только при острой необходимости), держать дистанцию в 1,5 м в аптеках и других общественных местах.
Также вводят ограничения на въезд в Ковдоре, Мончегорске, Териберке и Ура-Губе. Следить за соблюдением карантина будут правоохранительные органы региона.
Принятые меры такие же, как и в столице: запрещено выходить из дома более, чем на 100 метров (только при острой необходимости), держать дистанцию в 1,5 м в аптеках и других общественных местах.
Также вводят ограничения на въезд в Ковдоре, Мончегорске, Териберке и Ура-Губе. Следить за соблюдением карантина будут правоохранительные органы региона.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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