ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что власти Иркутской области не справляются с ликвидацией последствий наводнений в регионе, пишут «Известия».



Мутко подчеркнул, что работа по ликвидации последствий должны быть совсем другой. Уже давно, по мнению Мутко, надо было наладить соответствующие процессы. Вице-премьер отметил, что, если этого нет, нужно ввести в регионе федеральное управление. Мутко рассказал, что действиями властей недовольны местные жители.



Всего от паводков в Иркутской области пострадали более 45 тысяч человек. Основной ущерб был нанесён городам Нижнеудинск и Тулун.