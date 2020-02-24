24.02.2020, 16:11
МВД намерено запустить систему для поиска преступников по татуировкам
ИА «Ореанда-Новости». МВД готовит Федеральную информационную систему биометрических учётов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников, пишет «Коммерсант».
Система сможет искать злоумышленников по лицу, голосу, радужной оболочке глаза, а также татуировкам на открытых частях тела.
Новая система будет создана в рамках госпрограммы «Безопасный город» в Москве, деньги на ФИСБУ выделят из бюджета госпрограммы. Заработать новая система должна будет уже в конце следующего года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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