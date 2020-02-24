ИА «Ореанда-Новости». МВД готовит Федеральную информационную систему биометрических учётов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников, пишет «Коммерсант».



Система сможет искать злоумышленников по лицу, голосу, радужной оболочке глаза, а также татуировкам на открытых частях тела.



Новая система будет создана в рамках госпрограммы «Безопасный город» в Москве, деньги на ФИСБУ выделят из бюджета госпрограммы. Заработать новая система должна будет уже в конце следующего года.