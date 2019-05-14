ИА «Ореанда-Новости» Министерство внутренних дел подготовило отчёт «Состояние преступности в России за январь – декабрь 2018 года». В соответствии с его данными общая сумма ущерба от преступлений, совершённых на территории России в 2018 году, составила 563,1 миллиарда рублей, что на 37,8 % больше, чем аналогичный показатель 2017 года.

В отчёте также сообщается, что 88,5 % ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.

Количество выявленных преступлений экономической направленности возросло за год на 4,2 %. Всего их выявлено 109,5 тысячи, удельный вес преступлений данной категории в общем числе зарегистрированных преступлений – 5,5 %. Сумма материального ущерба от них по оконченным и приостановленным уголовным делам составила 403,8 миллиарда рублей. Доля тяжких и особо тяжких преступлений в данной сфере – 59,1 %.

Количество преступлений в 2018 году несколько снизилось: их зарегистрировано 1991,5 тысячи, на 3,3 % меньше, чем в 2017-м. При этом в 25 регионах России отмечено увеличение данной цифры, в 60 субъектах Федерации – её уменьшение.