29.05.2019, 21:40
МВД предложило сократить список опасных пород собак в пять раз
ИА «Ореанда-Новости» Новый список потенциально опасных пород собак, представленный для общественного обсуждения МВД, сократился с 71 позиции до 13.
Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк в среду, 29 мая.
Новый перечень был предложен в рамках реализации федерального закона «Об ответственном обращении с животными». В марте 2019 года МВД вынесло на общественное перечень потенциально опасных собак, которых запрещено выгуливать без намордника и поводка в любых местах.
В новый список опасных пород входят: американский бандог, амбульдог, бульдог алапахский чистокровный (отто), гуль дог, питбульмастиф, бэндог, акбаш, бразильский бульдог, северокавказская собака и булли кутта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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