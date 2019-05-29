ИА «Ореанда-Новости»  Новый список потенциально опасных пород собак, представленный для  общественного обсуждения МВД,  сократился с 71 позиции до 13.

Об этом рассказала  официальный представитель ведомства Ирина Волк в среду, 29 мая.

Новый перечень был предложен  в рамках реализации федерального закона «Об ответственном обращении с животными». В марте 2019  года МВД вынесло на общественное перечень потенциально опасных собак, которых запрещено выгуливать  без намордника и поводка в любых местах.

В новый список опасных пород входят: американский бандог, амбульдог, бульдог алапахский чистокровный (отто), гуль дог, питбульмастиф, бэндог, акбаш, бразильский бульдог, северокавказская собака и булли кутта.