13.02.2020, 21:13
МВД проверит «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
ИА «Ореанда-Новости». МВД проведёт проверку в интернете материалов на предмет наличия в них пропаганды наркотиков, пишет «МК».
При этом особое внимание будет уделено материалам «Медузы», «Радио Свободы» и ВВС. Об этом рассказал руководитель главного управления по борьбе с наркотиками МВД России Андрей Храпов.
По его словам, в минувшем году Роскомнадзор по требованию МВД заблокировал доступ к 22 тысячам интернет-ресурсов.
Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев обвинил вышеуказанные издания в пропаганде легализации наркотиков.
При этом особое внимание будет уделено материалам «Медузы», «Радио Свободы» и ВВС. Об этом рассказал руководитель главного управления по борьбе с наркотиками МВД России Андрей Храпов.
По его словам, в минувшем году Роскомнадзор по требованию МВД заблокировал доступ к 22 тысячам интернет-ресурсов.
Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев обвинил вышеуказанные издания в пропаганде легализации наркотиков.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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