При этом особое внимание будет уделено материалам «Медузы», «Радио Свободы» и ВВС. Об этом рассказал руководитель главного управления по борьбе с наркотиками МВД России Андрей Храпов.По его словам, в минувшем году Роскомнадзор по требованию МВД заблокировал доступ к 22 тысячам интернет-ресурсов.Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев обвинил вышеуказанные издания в пропаганде легализации наркотиков.