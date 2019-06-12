ИА «Ореанда-Новости» В год МВД может обучить до 80 полицейских из Африки, которые будут принимать участие миротворческих миссиях. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Центр подготовки полицейских-миротворцев был открыт в 2000 году. Сейчас центр имеет возможность обучать до 100 россиян и до 80 граждан из африканских стран. Отмечается, что преподавателями выступают сотрудники МВД России, которые имеют опыт работы в миротворческих миссиях. Слушатели курса сдают выпускные экзамены, которые принимают эксперты ООН.