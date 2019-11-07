ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники ГУ МВД РФ по Алтайскому краю смогли задержать шестнадцать кредитных мошенников.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя МВД Ирину Волк.

Мошенники занимались фальшивой помощью по оформлению кредитов. Они работали в нескольких регионах, включая Алтайский и Красноярский край, а также Кемеровскую и Новосибирскую область. Потерпевшими от их незаконной деятельности стали свыше тысячи человек.

Спецоперация по поимке подозреваемых была проведена одновременно в четырёх регионах.

Мошенники чётко знали свои роли. Среди них были те, кто находил будущих заёмщиков, кто убеждал их в необходимости взять кредит. Несколько членов «команды» составляли некий «колл-центр» и размещали объявления в интернете.

По факту мошенничества заведено уголовное дело.