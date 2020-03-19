ИА «Ореанда-Новости». Актёр Кирилл Емельянов, наиболее известный по сериалу «Кадетство», стал фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти, пишет «Интерфакс».



Емельянова ранее задержали полицейские после того, как он совершил нападение на врача скорой. Сообщалось, что актёр якобы не в нетрезвом виде.



Во время задержания Емельянов оскорблял полицейских, что и стало поводом для возбуждения дела.