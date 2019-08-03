ИА «Ореанда-Новости». Правозащитный портал «ОВД-Инфо» сообщил, что на 15:00 по московскому времени на несогласованном митинге в столице задержали уже 89 человек, пишет «Интерфакс».



При этом московская полиция заявила о 30 задержанных. По данным МВД в акции протеста участвуют около 350 человек. Они вышли на митинг в центре города.



За 10 минут до начала митинга была задержана независимый кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Напомним, её, как и других оппозиционных кандидатов, не допустили к выборам.



Прошлый протестный митинг прошёл в Москве 27 июля. Тогда было задержано 1074 человека, после акции были заведены уголовные дела о массовых беспорядках.