27.07.2019, 18:32
На акции протеста в Москве задержали уже более 600 человек
ИА «Ореанда-Новости». На несанкционированном митинге в столице сегодня задержали уже 638 человек, сообщает портал ОВД-Инфо.
Отмечается, что сейчас основные задержания проходят на на Дмитровке, на Лубянке и в Камергерском переулке.
Напомним, в столице идёт несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Ранее оппозиционных кандидатов отказались регистрировать на выборы. Самих претендентов уже задержали в самом начале митинга, а накануне у них прошли обыски.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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