ИА «Ореанда-Новости». На несанкционированном митинге в столице сегодня задержали уже 638 человек, сообщает портал ОВД-Инфо.



Отмечается, что сейчас основные задержания проходят на на Дмитровке, на Лубянке и в Камергерском переулке.



Напомним, в столице идёт несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Ранее оппозиционных кандидатов отказались регистрировать на выборы. Самих претендентов уже задержали в самом начале митинга, а накануне у них прошли обыски.