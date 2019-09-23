ИА «Ореанда-Новости». В Алтайском крае 64-летняя женщина обратилась в полицию по повожу кражи 487 тысяч рублей, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что эти деньги она отдала «психологу», которого нашла по объявлению. Он пообещал ей снять порчу.



При этом помочь «психолог» обещал бесплатно, однако для снятия порчи нужно было делать некоторые ритуалы. Например, кормить голубей в парке и переводить деньги на указанный счёт. Примерно за месяц женщина перевела всю сумму на этот счёт. Часть суммы она взяла в кредит.



Возбуждено уголовное дело, правоохранители ведут проверку.