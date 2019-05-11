ИА «Ореанда-Новости». На полтора месяца приостановили поиски попавших под лавину в горах Алтая туристов. Остановка поисковой операции связана с опасностью повторного схода лавины, поисково-спасательная группа возвращается на базу, сообщили в региональном управлении МЧС.

В пресс-службе ведомства добавили, что погода ухудшается, последние три дня уже было невозможно применять авиацию, также доступна только односторонняя связь со спасателями: они несколько раз в день докладывают на базу о своих успехах по спутниковому телефону.

Глубина снега после схода лавины составляет порядка пяти метров, а площадь поисков 60 на 100 квадратных метров. Напомним, девять туристов попали под лавину 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта. Семь человек погибли, найдены тела только пятерых из них. Туристы из секции горного туризма Новосибирского госуниверситета совершали поход четвёртой категории сложности.