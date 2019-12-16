ИА «Ореанда-Новости». Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рекомендовал работодателям перенести рабочий день с 31 на 28 декабря, пишет RT.



Таким образом, глава региона рекомендовал сделать последний рабочий день в году выходным. Хорохордин отметил, что некоторые регионы уже перенесли рабочий день на субботу, и призвал последовать их примеру.



Ранее стало известно, что аналогичное решение приняли в Пензенской области, Воронежской области, Бурятии, Севастополе, Крыму, Карачаево-Черкесии, Хакасии, Псковской, Свердловской, Курганской, Кировской, Ульяновской областей и Ставропольском крае.