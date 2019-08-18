Причина инцидента заключается в сигнале, свидетельствующем о неполадках в системе, в целом.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Белоярской атомной электростанции, отключённым оказался четвёртый энергоблок станции. Он обладает уникальным реактором, работающим на быстрых нейтронах типа БН-800. По словам специалистов, в случае возникновения каких-либо неполадок на любом участке системы, срабатывает сигнал неполадки. Далее срабатывает защита, и деятельность энергоблока блокируется. Этот процесс происходит автоматически. В настоящее время энергоблок, который отключён, работает не в полную силу. Эксперты называют такое состояние «полуразгруженное».

Несмотря на то, что причина отключения четвёртого блока оказалась выясненной, сотрудники Белоярской АЭС заняты подробности автоматического отключения и устранением причин этого отключения. При завершении работ четвёртый энергетический блок станции продолжит свою работу. Пресс-служба станции уверяет, что поводов для паники нет – все условия безопасной эксплуатации находятся в пределах нормальных показателей.

Напомним, что ранее этот блок уже отключался. Этот произошло 12 июля текущего года. Причина остановки работы энергоблока заключалась в том, что конденсатор, встроенный в выключатель турбогенератора, изменил свои характеристики. Четвёртый энергетический блок Белоярской атомной электростанции был запущен около четырёх лет назад. Задача энергоблока в том, чтобы отработать некоторые технологические процессы для развития атомной энергетики, в целом. На станции используется так называемый ядерный топливный цикл замкнутого типа.