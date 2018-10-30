ИА «Ореанда-Новости». Во время ремонта на авианосце "Адмирал Кузнецов" в ночь с понедельника на вторник 30 октября произошла авария, пострадали четыре человека, двое – в реанимации.

В Мурманске Плавучий док ПД-50 затонув в тот момент, когда из него выходил авианосца "Адмирал Кузнецов". По этой причине на авианосец упали два башенных крана, в результате инцидент пострадали несколько человек. О случившемся изначально сообщили издания "Мурманский вестник" и "СеверПост".

На место ЧП выехали экстренные службы. По информации представителя 82-го судоремонтного завода, док затонул из-за перебоя в подаче электроэнергии. По этой причине цистерны одного из крупнейших плавучих доков ПД-50 заполнились водой, после чего вся конструкция резко ушла под воду, два башенных крана упали на отшвартовывающийся корабль.

Всего во время ЧП с плавдоком пострадали четыре человека. Все четверо – рабочие, они ушли под воду, получили переохлаждения. Двоих пострадавших медики после госпитализации и осмотра отпустили домой, двое находятся в реанимации городской больницы Мурманска и медсанчасти "Севрыба". Обошлось без жертв.

Данный ПД-50 построили в 1980 году в Швеции по заказу советского Военно-морского флота. Он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок, поэтому "Адмирал Кузнецов" проходил там плановый ремонт, как и тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий".

Ремонт на «Кузнецове» должен завершиться в 2021 году, после чего он вернётся в состав Военно-морского флота России. Это единственный авианосец ВМФ России. После ЧП корабль отбуксировали на другой судостроительный завод. Его осматривают, но сообщают, что на сроки ремонта корабля авария не повлияет.



Корабль получил повреждения корпуса пр падении крана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Информацию подтвердил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.



В феврале прошлого года «Кузнецов» вернулся в Североморск из Средиземного моря. Впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР. Лётчики выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тыс. объектов террористов на территории Сирии.