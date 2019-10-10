Вчера вечером обрушилась стенка резервуара.

Инцидент произошёл в городе Благовещенске Республики Башкортостан. На химическом предприятии под названием «Полиэф» стена резервуара с водостоками обрушилась. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы химического завода «Полиэф», это случилось в восемь вечера по местному времени или в шесть вечера по московскому. Разрушение стены привело к тому, что часть стоков попала на территорию, расположенную около предприятия. В настоящее время представители региональных профильных служб практически устранили последствия инцидента – собрали стоки на прилегающей территории и не допустили увеличение площади дальнейшего разлива. Создана специальная комиссия по расследованию причин случившейся ситуации.

По информации, опубликованной на официальном сайте регионального управления министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, следует, что объём резервуара составляет двадцать тонн. Восемь тонн сточных вод утекли на прилегающую местность. Специалистами была установлена стена-препятствие, что помогло не допустить попадания стоков в чистую воду. Угрозы для населения в настоящее время нет, экологическая ситуация находится под контролем. Во время аварии на производстве также никто не пострадал. В настоящий момент проводятся аварийно-спасательные работы, в которых задействовано двести семь человек и сто двадцать единиц специальной техники. Сотрудники муниципального унитарного предприятия «Уфаводоканал» заняты проверкой качества питьевой воды ежечасно.

Стоит также отметить, что это уже третья авария на химическом предприятии «Полиэф» за последние шесть месяцев.