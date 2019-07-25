ИА «Ореанда-Новости» В Сети обсуждают видеозапись, снятую жителем села Климовка под Самарой, на которой запечатлены сотни мертвых рыб разных видов, которых выбросило на берег Волги.

Видео появилось в Сети неделю назад и набрало более 20 тысяч просмотров. Комментаторы предположили, что причиной гибели речных обитателей мог стать выброс в воду химических веществ. Другие же полагают, что рыба отравилась удобрениями, которые ливнями смыло в реку.