02.02.2020, 13:15
На борту воздушного лайнера, следовавшего из Челябинска в Москву, умер пассажир
ИА «Ореанда-Новости». В информационной службе лоукостера "Победа" сообщили о смерти пассажира рейса Челябинск - Москва.
Накануне телеканалом РЕН ТВ была распространена информация о прибытии в столичный аэропорта "Внуково" самолёта из Челябинска, на борту которого обнаружен мертвый человек.
В информационной службе лоукостера сообщили, что после того, как самолёт приземлился в Москве, не удалось разбудить одного из пассажиров. Также заявлено, что пассажира сопровождали.
Поднявшиеся на борт воздушного лайнера медики констатировали смерть пассажира.
Накануне телеканалом РЕН ТВ была распространена информация о прибытии в столичный аэропорта "Внуково" самолёта из Челябинска, на борту которого обнаружен мертвый человек.
В информационной службе лоукостера сообщили, что после того, как самолёт приземлился в Москве, не удалось разбудить одного из пассажиров. Также заявлено, что пассажира сопровождали.
Поднявшиеся на борт воздушного лайнера медики констатировали смерть пассажира.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии