Накануне телеканалом РЕН ТВ была распространена информация о прибытии в столичный аэропорта "Внуково" самолёта из Челябинска, на борту которого обнаружен мертвый человек.Поднявшиеся на борт воздушного лайнера медики констатировали смерть пассажира.