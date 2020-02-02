ИА «Ореанда-Новости». В информационной службе лоукостера "Победа" сообщили о смерти пассажира рейса Челябинск - Москва. 

Накануне телеканалом РЕН ТВ была распространена информация о прибытии в столичный аэропорта "Внуково" самолёта из Челябинска, на борту которого обнаружен мертвый человек. 

В информационной службе лоукостера сообщили, что после того, как самолёт приземлился в Москве, не удалось разбудить одного из пассажиров. Также заявлено, что пассажира сопровождали. 

Поднявшиеся на борт воздушного лайнера медики констатировали смерть пассажира. 