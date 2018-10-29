ИА «Ореанда-Новости». Число пострадавших от наводнения в Краснодарском крае превысило 300 человек, сообщили в оперативном штабе по ЧП. При этом сотрудников администрации Кубани подозревают в халатности, в Следственном комитете завели уголовное дело.

Как сообщили в оперативном штабе по чрезвычайному происшествию, пострадавших от наводнения насчитали уже 303 человека, 14 из них госпитализированы.

Напомним, речь идёт о наводнении из-за сильных дождей в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. В данном регионе введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.

По последним данным, в результате наводнения погибли шесть человек, неизвестна судьба двух человек.

В отношении сотрудников администрации Апшеронского района Кубани возбудили уголовное дело. Следствие считает, что чиновники допустили халатность, вследствие которой при подтоплениях погибли люди, сообщает пресс-служба администрации района.

В районной прокуратуре признали законным возбуждение уголовного дела по статье УК РФ «Халатность» в отношении должностных лиц администрации.

Следователи выяснили, что должностные лица знали о том, что на территории Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений 24-26 октября может возникнуть чрезвычайная ситуация. В пресс-службе сообщается, что «следствие усматривает прямую причинную связь между ненадлежащим исполнением должностными лицами своих обязанностей и смертью людей». В связи с этим начато расследование.





Циклон принёс ливни на Кубань, в результате были подтоплены почти 2,4 тысячи домов в 29 населенных пунктах, где живут более 5,3 тысячи человек. По состоянию на понедельник 29 октября, около 3,4 тысячи жителей региона остаются без света. Размыты автомобильные дороги и железнодорожные пути.

Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций пострадавшим в результате ЧС.