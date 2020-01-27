27.01.2020, 10:37
На Горьковском автозаводе приступили к работе
ИА «Ореанда-Новости». Работники Горьковского автозавода после отпуска приступили к выполнению своих обязанностей. В понедельник заводом было возобновлено производство. Об этом рассказали РИА Новости в информационной службе "Группы ГАЗ".
Группой ГАЗ сотрудникам предприятия был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск, который был согласован с профсоюзным комитетом автозавода.
Сообщается, что на Горьковском заводе во время отпуска занимались модернизацией производства для того, чтобы подготовиться к выпуску микроавтобуса "Газель City". Также на заводе готовили сборочный конвейер к тому, чтобы выпускать новые модификации грузовых машин среднего тоннажа. В сообщении заявлено о завершении подготовительных работ и о возобновлении производства.
Группой ГАЗ сотрудникам предприятия был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск, который был согласован с профсоюзным комитетом автозавода.
Сообщается, что на Горьковском заводе во время отпуска занимались модернизацией производства для того, чтобы подготовиться к выпуску микроавтобуса "Газель City". Также на заводе готовили сборочный конвейер к тому, чтобы выпускать новые модификации грузовых машин среднего тоннажа. В сообщении заявлено о завершении подготовительных работ и о возобновлении производства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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