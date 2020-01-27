Об этом рассказали РИА Новости в информационной службе "Группы ГАЗ".Группой ГАЗ сотрудникам предприятия был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск, который был согласован с профсоюзным комитетом автозавода.Также на заводе готовили сборочный конвейер к тому, чтобы выпускать новые модификации грузовых машин среднего тоннажа. В сообщении заявлено о завершении подготовительных работ и о возобновлении производства.