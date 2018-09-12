ИА «Ореанда-Новости». 12 сентября в Нижегородской области в городе Дзержинск на химическом заводе «Карбохим» произошло возгорание.



Как сообщают средства массовой информации, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. По словам очевидцев происшествия, на заводе на площади 300 квадратных метров произошёл разлив растворителя, который и загорелся в дальнейшем. Также сообщается, что взорвалась одна из ёмкостей с химикатами, находящаяся на открытой территории завода.



Как сообщают средства массовой информации, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. По словам очевидцев происшествия, на заводе на площади 300 квадратных метров произошёл разлив растворителя, который и загорелся в дальнейшем. Также сообщается, что взорвалась одна из ёмкостей с химикатами, находящаяся на открытой территории завода.

В результате чрезвычайного происшествия погиб один человек. Ещё один пострадавший с ожогами направлен в больницу – ему оказывается медицинская помощь.



Также известно, что в результате взрыва повреждены автомобили, находящиеся на территории предприятия. Спасатели рассказали, что звонок на линию экстренной службы поступил в 10 часов 23 минуты по московскому времени.



На борьбу с огнём было отправлено 14 единиц техники. В тушении пожара было задействовано 50 человек.



Возгорание было локализовано в 11 часов 39 минут по московскому времени. Спасатели сообщают, что угрозы для новых взрывов нет.





В социальных сетях появились свидетельства очевидцев произошедшего. Люди рассказывают о том, что слышали звук, похожий на звук при взрыве. Также некоторые утверждают, что в результате взрыва в домах, находящихся рядом с заводом, звенели оконные стёкла, а после хлопка, который слышали свидетели, небо мгновенно заволокло клубам чёрного дыма. Пользователи социальных сетей уже выложили снимки с места пожара, на которых виден чёрный дым над заводом.





Это уже не первый пожар, который произошёл на предприятиях Дзержинска. Ранее сообщалось, что 31 августа на заводе имени Я. М. Свердлова прогремел взрыв, после которого произошло возгорание. В одном из цехов предприятия осуществлялись работы по перезагрузке противопехотных фугасных мин. В результате внештатной ситуации произошёл взрыв боеприпасов, который спровоцировал возгорание. В результате пожара более 100 квадратных метров завода были уничтожены – произошло обрушение кровли и стен цеха. В результате этого происшествия погибли три человека, четверо получили ранения. Работы по ликвидации последствий этого взрыва продолжаются до сих пор. Сообщается, что на территории предприятия работают специалисты Росгвардии и Министерства чрезвычайных ситуаций по Нижегородской области.