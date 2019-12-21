21.12.2019, 20:57
На избивших полицейских подростков в Апатитах возбудили дело
ИА «Ореанда-Новости». СКР завёл дело по факту избиения двух сотрудников полиции в Апатитах, пишет «МК».
Ранее сообщалось, что в Апатитах подростки массово избили сотрудников полиции после дискотеки. Один из правоохранителей получил сотрясение мозга.
Дело завели по ч. 1 ст. 318 УК РФ - о применения не опасного для жизни и здоровья насилия сотрудников полиции при исполнении. По этой статье можно получит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Апатитах подростки массово избили сотрудников полиции после дискотеки. Один из правоохранителей получил сотрясение мозга.
Дело завели по ч. 1 ст. 318 УК РФ - о применения не опасного для жизни и здоровья насилия сотрудников полиции при исполнении. По этой статье можно получит до пяти лет лишения свободы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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