Ранее сообщалось, что в Апатитах подростки массово избили сотрудников полиции после дискотеки. Один из правоохранителей получил сотрясение мозга.Дело завели по ч. 1 ст. 318 УК РФ - о применения не опасного для жизни и здоровья насилия сотрудников полиции при исполнении. По этой статье можно получит до пяти лет лишения свободы.