ИА «Ореанда-Новости» В отношении жителя Вологодской области Юрия Шадрина составлен административный протокол в связи с неуважительным отношением к власти. Причиной стало то, что на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он написал: «Путин [нецензурное слово] не сказочный, а реальный».

Правозащитник Павел Чиков со ссылкой на друзей нарушителя закона сообщает, что правоохранительные органы мстят ему за организацию акции протеста против повышения пенсионного возраста в одном из сёл региона в 2018 году.

Дело о неуважении к главе государства будет рассмотрено в местном суде. По закону Шадрину может быть присуждён штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.