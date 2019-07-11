ИА «Ореанда-Новости» На Камчатке в селе Аянка Пенжинского района в жилом доме сместились сваи, из-за чего пришлось эвакуировать более 50 жильцов.

Как заявили в пресс-службе правительства региона, дом мог «поехать» в результате таяния вечной мерзлоты. В регионе уже более месяца наблюдается аномальная жара, по этой причине верхний слой грунта начал оттаивать. Отмечается, что на солнце температура воздуха достигала 50 градусов.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил разобраться в ситуации, а также выяснить, можно ли ремонтировать старый дом или же необходимо строить новый. ТАСС сообщает, что из аварийного дома был эвакуирован 51 человек, все они сейчас разместились у родственников.