ИА «Ореанда-Новости». Чиновница на Камчатке предложила «чпокнуть» инвалида дротиком, как животное. За эти слова она лишилась своей должности.

Она допустила некорректный комментарий по отношению к пенсионеру, который пришёл с обрезом к административному зданию. За это с ней расторгли трудовой договор.

19 ноября в центре Петропавловска-Камчатского задержали мужчину-пенсионера, у которого при себе оказался обрез и шесть патронов. Он хотел войти в здание администрации. Охранник заблокировал двери и вызвал опергруппу Росгвардии, которая нейтрализовала пенсионера.

Пенсионера направили в психоневрологический диспансер, им оказался 67-летний житель Елизовского района.

По информации правоохранителей, мужчина принёс с собой ружьё ИЖ-12 со спиленным стволом и прикладом, поэтому он был похож на обрез.

Уже позже в социальных сетях опубликовали видеозапись, пенсионера с ружьём снимают из окна кабинета в здании правительства Камчатского края. На видеозаписи слышно, как женщина, предположительно, чиновница, комментировала происходящее: "Это только этим, это только дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился". Эту идею женщина тут же поясняет – якобы неизвестно, что у него в голове.

Ролик получил широкую огласку в социальных сетях.

Голос принадлежал бывшей сотруднице администрации. Служебное расследование не проводили. Просто выяснили, кто это говорил и уволили. «Было установлено, что женщина работает в правительстве по договору гражданско-правового характера. После данного инцидента договор с ней расторгнут», – цитирует РИА Новости слова представителя пресс-службы правительства Камчатского края.

При этом не уточняется, какие именно обязанности она выполняла.

Сам пенсионер – инвалид третьей группы, весной перенёс инфаркт. Он рассказал, что опасается за свою жизнь, так как полагает, что его хотят убить. Вооружившись, мужчина пошёл в здание правительства в надежде найти там прокурора и попросить защиты. В противном случае он угрожал покончить с собой.



