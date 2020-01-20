Спасателями был найден заблудившийся житель Камчатки, который, ожидая помощь, несколько суток провёл на морозе, греясь у костра. О спасении мужчины рассказали в краевом главке МЧС.Выяснилось, что мужчина сбился в пути из-за плохих погодных условий. Когда он понял, что заблудился, начал жечь бензин, чтобы не замерзнуть.Сейчас мужчина находится в больнице. У него лёгкая степень обморожения стоп и кистей.