ИА «Ореанда-Новости»Спасателями был найден заблудившийся житель Камчатки, который, ожидая помощь, несколько суток провёл на морозе, греясь у костра. О спасении мужчины рассказали в краевом главке МЧС. 

О том, что мужчина 39 лет пропал, представителям спасательных служб сообщил житель Карагинского района. Он заявил, что его брат выехал на снегоходе из село Ивашка в населенный пункт Карага и пропал. 

Мужчину несколько дней искали волонтеры и спасатели. Его нашли в районе устья реки Макаровка. 

Выяснилось, что мужчина сбился в пути из-за плохих погодных условий. Когда он понял, что заблудился, начал жечь бензин, чтобы не замерзнуть. 

Сейчас мужчина находится в больнице. У него лёгкая степень обморожения стоп и кистей. 