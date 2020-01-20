20.01.2020, 08:49
На Камчатке заблудившийся мужчина несколько дней пробыл на морозе
ИА «Ореанда-Новости». Спасателями был найден заблудившийся житель Камчатки, который, ожидая помощь, несколько суток провёл на морозе, греясь у костра. О спасении мужчины рассказали в краевом главке МЧС.
О том, что мужчина 39 лет пропал, представителям спасательных служб сообщил житель Карагинского района. Он заявил, что его брат выехал на снегоходе из село Ивашка в населенный пункт Карага и пропал.
Мужчину несколько дней искали волонтеры и спасатели. Его нашли в районе устья реки Макаровка.
Выяснилось, что мужчина сбился в пути из-за плохих погодных условий. Когда он понял, что заблудился, начал жечь бензин, чтобы не замерзнуть.
Сейчас мужчина находится в больнице. У него лёгкая степень обморожения стоп и кистей.
О том, что мужчина 39 лет пропал, представителям спасательных служб сообщил житель Карагинского района. Он заявил, что его брат выехал на снегоходе из село Ивашка в населенный пункт Карага и пропал.
Мужчину несколько дней искали волонтеры и спасатели. Его нашли в районе устья реки Макаровка.
Выяснилось, что мужчина сбился в пути из-за плохих погодных условий. Когда он понял, что заблудился, начал жечь бензин, чтобы не замерзнуть.
Сейчас мужчина находится в больнице. У него лёгкая степень обморожения стоп и кистей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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