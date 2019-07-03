Однако, вот уже второй сезон проход на вершину собора оказывается недоступным для посетителей.

По информации, предоставленной начальником отдела по связям с общественностью и культурным проектам музея–памятника "Исаакиевский собор" Игорем Стахеевым, колоннада Исаакиевского собора не должна ассоциироваться у посетителей с каким-нибудь аттракционом или развлечением. Стахеев подчеркнул, что музей несёт прежде всего просветительскую функцию.

Ещё одной причиной закрытия доступа является экономическая необоснованность. Чтобы открывать колоннаду в тёмное время суток музею-памятнику необходимо тратить дополнительные финансовые средства на обслуживание и охрану. Кроме того, сотрудники Исаакиевского собора не сбрасывают со счетов здоровье и безопасность посетителей – были случаи, когда на Исаакий поднимались люди в состоянии алкогольного опьянения.

Последний раз колоннаду открывали в 2017 году. Тогда директором музея-памятника был Николай Буров, который после вопроса о возможной передаче собора Русской православной церкви, ушёл в отставку. По словам Николая Бурова, открытие площадки вокруг Исаакиевского собора в ночное время было экономически выгодным мероприятием. Дневные и ночные посещения колоннады приносили значительную часть денег в музейный бюджет.

Бывший директор музея-памятника утверждает, что есть вещи, которые может музей предложить своему посетителю, даже теряя при этом в финансах. К таким вещам относится и ночное посещение колоннады Исаакиевского собора, особенно в период белых ночей в Северной Пальмире, которое является популярным направлением в деятельности музея-памятника.