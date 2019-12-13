ИА «Ореанда-Новости». Спасатели обнаружили на крейсере «Адмирал Кузнецов» тело второго погибшего в пожаре, пишет «Интерфакс».



Погибший был офицером службы живучести судна. Отмечается, что офицер сразу после начала пожара принял решение немедленно спуститься к месту, в котором проводились сварочные работы. Он хотел обеспечить безопасную эвакуацию рабочих предприятия.



Сейчас поисково-спасательные работы на крейсере были завершены.