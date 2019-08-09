ИА "Ореанда-Новости" Строительство автомобильных стоянок запланировано на крымской границе недалеко от города под названием Джанкой. Соответствующее заявление сделали местные власти.

По информации, предоставленной главой Республики Крым Сергеем Аксёновым, работа в этом направлении уже началась. Проект автомобильной стоянки находится в стадии разработки. В нём учитывается общественный транспорт, курсирующий по территории Крымской Республики, и транспорт, который пересекает границу с Украиной. Эти два момента в планах разработчиков уже значатся. Кроме того, на создание автомобильной стоянки уже выделены деньги из федерального бюджета, заключил Сергей Аксёнов.

Ранее глава южного региона дал соответствующее поручение министру транспорта узаконить процесс перевозки пассажиров, которые следуют в Россию от пропускных пунктов на границе с Украинской Республикой. По словам Сергея Аксёнова, ситуация с этими пассажирскими перевозками крайне нестабильная и запутанная. До пункта пропуска пассажиров провожает одна группа людей, после пересечения границы ответственными становятся другие лица. Всё это приводит, по мнению чиновника, к угрозе безопасности пассажиров. О том, что перевозки нужны обеим странам Аксёнов не отрицает, однако, необходимо привести в порядок этот процесс, установив, по меньшей мере, автомобильные стоянки или станции для общественного транспорта в непосредственной близости от пограничных пунктов. Сотрудники пограничных служб в этом случае только помогут, заверил Аксёнов.

Ещё одной проблемой глава Крыма назвал нелегальных перевозчиков, действующих на территории самого региона. Он заявил, что крымское правительство готовит ряд документов, направленных на борьбу с недобросовестными перевозчиками.