ИА «Ореанда-Новости». В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали при получении взятки майора полиции и двоих его подчинённых, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что речь идёт о замначальника следственного отдела ОМВД России по Тимашевскому району майоре юстиции Генри Вартанове, следователе следственного отдела Аркадике Котанове и стажере-следователе Расиме Рамазанове.



В машине одного из задержанных оперативники нашли 600 тысяч рублей, 590 тысяч из которых были муляжом. Источник издания отмечает, что эти деньги следователям передал житель Тимашевска, чтобы избежать уголовной ответственности по делу о мошенничестве.