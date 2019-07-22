ИА «Ореанда-Новости». В Краснодарском крае СКР завёл дело против мужчины, который посадил на цепь своего 10-летнего сына, пишет «Российская газета».



Правоохранители установили, что 18 июля мужчина посадил ребёнка на цепь в сарае, обмотав её вокруг шеи. Сам тем временем вместе с беременной женой и ещё одним сыном уехал в перинатальный центр в Краснодар.



Мальчик смог самостоятельно выбраться из сарая, после чего рассказал о происшествии работникам соседнего магазина, которые и вызвали полицию. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Подозреваемому грозит срок лишения свободы до пяти лет.