ИА «Ореанда-Новости». Правоохранители на Кубани смогли найти убийцу маленькой девочки по надписям на домах, которые оставлял сам преступник, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что в январе в одном из населённых пунктов на стенах появились надпиши о том, где находится убитый ребёнок. Следователи приехали в указанное место, где и нашли останки.



Погибшей оказалась девочка 8 лет из посёлка Звезда. Автором надписей и убийцей оказался 63-летний местный житель. Он рассказал, что ребёнок несколько раз забегал к нему во двор, чем отвлекал его от работы. В какой-то момент мужчина ударил девочку молотком по голове и убил. Тело вывез в соседний посёлок и закопал.