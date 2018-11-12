Отмечается, что задержанный работал таксистом и часто бывал в России. Спецслужбы Украины рассчитывали с его помощью получить сведения о передвижении военной техники по Югу России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.Сам Пермяков после того, как его задержали, признался в сборе сведений о перемещении военных и о российских вооруженных силах в целом.. По закону, если человек сам сообщил властям о своей вербовке спецслужбами, он освобождается от уголовного наказания за госизмену или шпионаж.. Им был Сергей Стефаненко, который также собирал информацию о российских военных. Стефаненко также выдворили из страны.Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест украинцу Константину Давыденко, которого обвиняют в шпионаже за ФСБ и Росгвардией в Крыму. Давыденко задержали в Симферополе, где он, как утверждает ФСБ, «целенаправленно собирал и передавал» спецслужбам Украины сведения о войсках Росгвардии и сотрудниках ФСБ.Кроме того, ранее Киев обвинил ФСБ России в вербовке жён военнослужащих Вооруженных сил Украины. По мнению украинских властей, ФСБ склоняет женщин к сотрудничеству тогда, когда они ездят к родным в Россию, ДНР или ЛНР. В Киеве заявили, что речь идет как минимум о трёх женщинах. У них пытались получить сведения о должностях, месте службы и должностных обязанностях их мужей. Сотрудники ФСБ, как утверждают в Киеве, также пытались узнать любую информацию о воинских частых, где служат украинские военные.