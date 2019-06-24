ИА «Ореанда-Новости» На острове Райкоке в составе Центральных Курил после почти векового перерыва проснулся одноимённый вулкан. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марину Чибисову.

Извержение продолжительностью 12 часов началось в субботу утром в 05:05 (21:05 пятницы мск). Столб пепла поднялся на высоту до 13 км. Всего специалисты зафиксировали девять вулканических взрывов.

На данный момент отмечаются слабые парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла. В последний раз, по данным учёных, Райкоке извергался в 1924 году. Сам остров необитаем, так как там нет воды, он находится в 20 километрах от острова Матуа.