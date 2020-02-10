ИА «Ореанда-Новости». В Ростуризме рассказали, что на острове Итуруп в 32 километрах от аэропорта Курильска планируют построить круглогодичный горный курорт, пишет РИА Новости.



Так, на острове планируется построить деревню на тысячу номеров и горнолыжным комплекс, в который войдут 13 километров трасс и две канатные дороги. Кроме того, там также будет зона для занятий серфингом.



Помимо этого, проект предполагает гольф-поле, смотровые площадки, термальную лагуну вулкана Баранского, обустроенные горячие источники, долину гейзеров и фумарольные поля. Проект планируется реализовать в течение пяти лет.